Jun 25, 2025 8:38 PMClock
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أكسيوس: ترمب يعتزم الحد من مشاركة المعلومات السرية مع الكونغرس بعد تسريب معلومات عن أضرار قصف إيران

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