Sep 29, 2025 3:39 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أكسيوس: ترامب يأمل أن يعلن الليلة عن اتفاق حول غزة بعد لقاء نتنياهو

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o