Aug 1, 2025 4:49 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أكسيوس: ترامب رفض التعليق على إمكانية الانتقال من اتفاق تدريجي بشأن غزة إلى اتفاق شامل وقال "سترون قريبا"

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o