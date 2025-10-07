Oct 7, 2025 6:05 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أكسيوس: ترامب أكد في رسالة اليوم لعائلات الرهائن الإسرائيلين أنه "عازم" على إعادة الرهائن وإنهاء حرب غزة خلال أيام

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o