Sep 29, 2025 6:26 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أكسيوس: الولايات المتحدة وإسرائيل على وشك التوصل لاتفاق بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o