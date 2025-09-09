Sep 9, 2025 10:58 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"أكسيوس": الهجوم الإسرائيلي في قطر أثار غضب بعض كبار مستشاري ترامب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o