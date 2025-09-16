Sep 16, 2025 10:58 PMClock
أبرز الأحداث
أكسيوس: الشيباني وديرمر سيناقشان مقترح الاتفاق الأمني الجديد في لندن وسوريا لم ترد على الاقتراح الإسرائيلي حول اتفاقية أمنية جديدة الذي قدم قبل أسابيع

