Jul 23, 2025 9:40 AMClock
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أكسيوس: اجتماع مرتقب لمسؤولين أميركيين وإسرائيليين وسوريين لبحث التفاهمات الأمنية جنوب سوريا

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