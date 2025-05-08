May 8, 2025 4:56 PMClock
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أكسيوس: اتفاق وشيك لتولي "مؤسسة غزة الخيرية" مهمة إدخال المساعدات بعيدا عن "حماس"

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