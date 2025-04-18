Apr 18, 2025 2:57 PMClock
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أكسيوس: إسرائيل تريد توضيح مواقفها ومحاولة التأثير على موقف واشنطن في المحادثات النووية مع طهران

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