Apr 11, 2025 9:38 AMClock
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أكسيوس: إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا بحلول نهاية الشهر قد يتجه ترامب نحو فرض عقوبات إضافية على روسيا

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