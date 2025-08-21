كشف موقع "أكسيوس" نقلًا عن مصدرين مطّلعين، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من "إسرائيل" تقليص عملياتها العسكرية غير العاجلة في لبنان، وذلك دعمًا لقرار الحكومة اللبنانية بدء عملية نزع سلاح حزب الله. الإسرائيليون لم يرفضوا طلب ترامب وهم مستعدون لإعطاء الأمر فرصة.

وأشار الموقع إلى أن هذا الطلب الأميركي جاء في أعقاب قرار غير مسبوق لمجلس الوزراء اللبناني، يقضي بالإعداد لنزع سلاح الحزب، وهو قرار تم اتخاذه تحت ضغط وإلحاح مباشر من الولايات المتحدة.

وفي السياق نفسه، ذكر الموقع أن المبعوث الأميركي إلى المنطقة اقترح على "إسرائيل" تنفيذ انسحاب تدريجي من خمس مواقع تحتلها في جنوب لبنان، كجزء من خطوات تعزيز الاستقرار وتسهيل العملية السياسية الجارية.

في الإطار، أضافت المصادر لأكسيوس أن الخطة الأميركية تتضمن إنشاء "منطقة اقتصادية باسم ترامب" في أجزاء من جنوب لبنان المحاذية للحدود مع إسرائيل ووافقت السعودية وقطر مسبقًا على الاستثمار في إعادة إعمار هذه المناطق بعد اكتمال الانسحاب الإسرائيليّ.