Aug 4, 2025 12:13 PMClock
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أكسيوس: أكثر من 10 نواب ديمقراطيين وقعوا رسالة تحث ترامب على الاعتراف بفلسطين

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