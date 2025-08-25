المركزية - أجرى مركز رشاد للحوكمة الثقافية في مؤسسة أديان انتخابات البرلمان الشبابي النموذجي يوم الأحد 24 آب 2025، من خلال تصويت إلكتروني، بالإضافة إلى 6 مراكز انتخابية في مختلف أنحاء لبنان، في عملية شملت أكثر من 34000 ناخب وناخبة، و251 مرشحًا ومرشحة، على أساس قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، بإدارة الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات، ومراقبة الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات Lade.

عقب إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة الخامسة من بعد الظهر، عقد مؤتمر صحفي في فندق بوسانوفا، سن الفيل، أعلنت فيه نتائج الانتخابات وأسماء الفائزين والفائزات، إذ بلغت نسبة الاقتراع 51.3% بواقع 17774 صوت، من أصل أكثر من 34.000 ناخبًا وناخبة مؤهلين للاقتراع. لتشكل مجلس نواب شبابي من 64 نائبًا منهم 24 شابة.

