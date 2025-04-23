Apr 23, 2025 7:21 PMClock
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أكثر من 100 هزة ارتدادية في بحر مرمرة قبالة عدة مناطق في ولاية إسطنبول حتى الآن عقب الزلزال ظهر اليوم بحسب بيانات موقع أفاد

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