Aug 2, 2025 3:20 PMClock
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أكثر من ألف موظف بالاتحاد الأوروبي في رسالة: الوقت ينفد وخطر المجاعة في قطاع غزة يتصاعد بسرعة

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