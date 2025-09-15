المركزية - أعلنت "أكاديمية بشير الجميل" في بيان، أن "عائلة الأكاديمية أقامت احتفالا في كنيسة Jean-Paul 2في كفرسما-مشمش".

وأشارت الى أن “Je suis sûr et confiant de la Victoire” كانت العبارة التي ذيلت شهادات خريجي المستوى القيادي الثاني في الدورة الاولى، وفي الذكرى الـ ٤٣ لاستشهاد قائدها الرئيس بشير الجميل ها ان بريق امضائها يعاد في احتفال تخريج الدورة الثانية من المستوى القيادي".

وقالت: "الاحتفال الذي اقامته عائلة الاكاديمية من خريجيها السابقين ومن مرافقين لفكرها ونهجها، بدأ بقداس احتفالي عن روح الشهيد الرئيس ورفاقه في كنيسة Jean-Paul 2في كفرسما-مشمش. وقد خدم القداس مرشد الاكاديمية الاب نايف زيناتي، في حضور مؤثر من القيّم على المشروع منصور لبكي الذي رتل وردد الصلوات والتراتيل التي ألفها".

ولفتت الى أن في "ختام القداس القى رئيس الاكاديمية ألفرد ماضي كلمة شدد فيها ان كل من صب شره علينا واعتقدَ انه يستطيع ازالة لبنان من الوجود قد انقلب عليه الدور وانتهى، ونحن ولبنان صمدنا وبقينا".

ثم وزعت الشهادات والتقطت الصور، واجتمع المشاركون على "مأدبة غذاء في المشروع الذي يجمع بالفعل وبالقول بين روحانية السماء ورسالة المقاومة والبقاء والتجذر في هذه الارض".