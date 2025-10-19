Oct 19, 2025 5:10 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا: علينا احتلال قطاع غزة بالكامل وإسقاط حكم حماس ولا مجال للتردد

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o