Jul 8, 2025 11:22 AMClock
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أفيغدور ليبرمان: الحكومة الإسرائيلية تشكل خطرا حقيقيا على أمننا ويجب أن تتنحى عن السلطة

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