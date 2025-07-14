Jul 14, 2025 2:21 PMClock
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أفيخاي أدرعي: جيش الدفاع هاجم قبل قليل عدة دبابات في منطقة قرية سميع (منطقة السويداء) في جنوب سوريا

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