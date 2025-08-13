شكر رئيس مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ميشال أفرام، في بيان، لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، اتمام تعيين أعضاء جدد في مجلس ادارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية بمسعى من وزير الزراعة نزار هاني.

أضاف البيان:" هذا المجلس هو من أفضل مجالس الادارة نظراً لما يتمتع به الأعضاء من خبرة علمية وهم أصحاب سيرة ذاتية كفوءة. هذا التعيين تم على الكفاءة من دون أي تدخل سياسي أو طائفي".

هكذا يكون الاصلاح على طريق التنفيذ. والأعضاء هم: ميشال افرام رئيساً - رامي اللقيس نائبا للرئيس - لميس شلق عضواً - يولا غرة عضواً - جو توما عضواً - شادي حمادة عضواً - محمد ابو زيد مفوضا للحكومة.