أوضح رئيس مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية LARI الدكتور ميشال أفرام في بيان، أنه "من خلال متابعة النماذج فإنه مبدئياً وليس مؤكداً لأنه خاضع لتغييرات كثيرة أن يستمر احتباس المطر حتى أوائل شهر كانون الأول باستثناء احتمال أمطار أو رذاذ في منتصف تشرين الأول".

وتابع: "ستعلن Lari عن موعد هطول أي أمطار وتتمنى على المزارعين الأخذ بعين الاعتبار مواعيد هطول الامطار في حال حصولها".

ولفت الى ان" مزروعات شتوية كثيرة تعتمد على هطول الامطار مثل البصل، الثوم، القمح، الشعير...وعند ظهور أي تغييرات ستقوم Lari التي تتابع الموضوع ليلاً نهاراً، بالاعلان عن أي حدث مناخي ولو كان مخالفاً للتوقعات وستقول Lari الحقيقة مهما كانت ومتى ستكون".

وختم: "من يعمل بالعلم يقبل بالأخطاء ولا يخجل بتصحيحها ولا يستمر بعناده على خطئه. فجلّ من لا يخطئ".