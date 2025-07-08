Jul 8, 2025 10:47 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أ.ف.ب نقلا عن مصدر مطلع على المفاوضات: استئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة في الدوحة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o