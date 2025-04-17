Apr 17, 2025 3:29 PMClock
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أ.ف.ب عن مصادر طبية سودانية: مقتل 57 شخصا جراء المعارك المستمرة في الفاشر بإقليم دارفور

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