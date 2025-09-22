2:34 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"أ.ف.ب" عن مصادر أمنية: 23 قتيلا في غارة جوية على منطقة باكستانية حدودية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o