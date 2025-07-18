Jul 18, 2025 9:10 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أ.ف.ب عن دبلوماسيين أوروبيين: الاتحاد وافق على حزمة العقوبات الجديدة على روسيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o