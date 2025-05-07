May 7, 2025 12:27 PMClock
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أ.ف.ب: تأجيل وإلغاء 350 رحلة جوية في روسيا بسبب هجمات أوكرانية بالمسيرات

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