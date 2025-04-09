Apr 9, 2025 4:18 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أ.ف.ب: الدولار يتراجع 1% أمام اليورو في ظل احتدام أزمة الرسوم الجمركية

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o