Jun 22, 2025 1:24 PMClock
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أ.ف.ب: الجيش الإسرائيلي يؤكد أن لديه "أهدافا أخرى" في إيران وسيواصل ضرباته

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