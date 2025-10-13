Oct 13, 2025 6:24 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أ.ف.ب: إسرائيل أفرجت اليوم عن 1968 معتقلاً فلسطينيا مقابل 20 رهينة أُطلق سراحهم أحياء من قبل حماس

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o