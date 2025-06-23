Jun 23, 2025 8:14 PMClock
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أعلى هيئة أمنية في إيران: القوات المسلحة استخدمت نفس عدد القنابل التي استخدمتها أميركا في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية والقاعدة الأميركية بعيدة عن المرافق الحضرية والمناطق السكنية في قطر

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