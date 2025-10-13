Oct 13, 2025 6:15 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أعلنت الحكومة المكسيكية أن ما لا يقل عن 44 شخصا لقوا حتفهم بعد أمطار غزيرة وفيضانات على مدار أيام

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o