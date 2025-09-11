Sep 11, 2025 10:42 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أطراف بلدتي مركبا وحولا تعرضت مساء اليوم إلى رشقات رشاشة كثيفة من موقع إسرائيلي مستحدث داخل الأراضي اللبنانية على طريق البلدتين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o