Jul 9, 2025 3:39 PMClock
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أطباء بلا حدود: وفيات الرضع الذين تقل أعمارهم عن شهر واحد في غزة ارتفعت 6 أضعاف مقارنة بما قبل ٧ أكتوبر

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