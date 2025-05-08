May 8, 2025 1:57 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أطباء بلا حدود: منذ 2 اذار لم تدخل أي مساعدات إلى قطاع غزة بقرار من السلطات الإسرائيلية

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o