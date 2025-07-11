Jul 11, 2025 9:40 AMClock
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أطباء بلا حدود: مع توسيع إسرائيل توغلها غرب خان يونس بات النازحون محشورين في مساحة أصغر أقرب إلى البحر

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