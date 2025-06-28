Jun 28, 2025 4:28 PMClock
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أطباء بلا حدود: على إسرائيل رفع حصارها عن غزة فوراً والعودة إلى نظام توزيع المساعدات المنسق عبر الأمم المتحدة

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