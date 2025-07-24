Jul 24, 2025 3:36 PMClock
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أطباء بلا حدود: شهدنا تزايدا مقلقا في المضاعفات الطبية الخطرة بسبب نقص الغذاء وعاجزون عن تلبية هذه احتياجات السكان

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