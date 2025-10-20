Oct 20, 2025 1:29 PMClock
أصوات الإنفجارات التي تُسمع في البقاع ناتجة عن تفجير للجيش ولا يوجد اي استهداف

