Jul 27, 2025 1:14 PMClock
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"أسوشيتد برس" نقلاً عن مسؤول محلي: مقتل 21 على الأقل في هجوم على كنيسة في شرق الكونغو على يد مسحلين مدعومين من تنظيم الدولة الإسلامية

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