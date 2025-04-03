Apr 3, 2025 4:20 PMClock
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أسعار النفط تهبط بأكثر من 6% متأثرة برسوم ترامب الجمركية وقرار تحالف أوبك+ زيادة الإنتاج

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