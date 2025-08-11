Aug 11, 2025 7:28 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أسعار النفط تنخفض بفعل زيادة إنتاج أوبك وتوترات التجارة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o