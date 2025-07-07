Jul 7, 2025 7:27 AMClock
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أسعار الذهب تنخفض مع إعلان ترامب تقدم الاتفاقيات التجارية وتمديد مهلة الرسوم

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