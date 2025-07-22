النهار

بعد استبعاد عقد قمة روحية سابقاً بسبب التباعد حول موضوع السلاح غير الشرعي ومطالبة أكثر من فريق بتضمين البيان الختامي المقترح فقرة عن السلاح، حركت أحداث السويداء، وما رافقها من خطر تمدد الفتنة إلى لبنان، اللجنة المولجة التنسيق لقمة روحية إلى تنشيط اتصالاتها للاتفاق على موعد قريب وجدول أعمال.

تبيّن أن موقع قانا الجليل الذي اجترح فيه المسيح أعجوبته الأولى يدار من قبل حزبيين ولم تتمكن الكنيسة من وضع اليد عليه لترميمه وجعله موقع حج ديني رغم مطالبتها المتكررة بذلك.

أبدت أوساط سنية انزعاجها من كلام قيل لرئيس الحكومة في منطقة شمالية ولو من باب المزاح واعتبرته عدم احترام لمقام رئاسة الوزراء.

انطلقت حركة التنافس لانتخابات 2026 النيابية بشكل واسع وبدأت تحتدم في عدد من المناطق المسيحية وخصوصاً السنية في غياب أي مرجعية يمكن أن تقرر في أسماء المرشحين ما يفرض احتداماً في السباق في ما بينهم ولجوء بعضهم إلى السفارات كما ومحاولة زيارة سوريا ولقاء مسؤولين هناك.

عالج رئيس اتحاد لعبة شعبية بحكمة، إقامة المباراة النهائية بين فريقين بارزين، في ظل ظروف أمنية استثنائية دون جمهور، منعاً لاستغلالها وحصول أي حساسية، وكانت الأمور ناجحة بكل المقاييس.

الجمهورية

رأى ديبلوماسي عريق أنّه خلافاً للخطاب الحاد بين طرفَين محلي ودولي، فإنّ الجانبَين قد يكونان على استعداد للتفاوض المباشر في وقت لاحق.

علّق أحد السياسيِّين الظرفاء على سياسة "الرسائل المتبادلة" بمقطع من أغنية: "إبعتلي جواب... وطمنّي ولو أنه عتاب... لا تحرمني...".

يبدي مرجعان سياسيان تفاؤلهما بإيجاد حل لقضية حساسة مطروحة بقوة خلافاً للأجواء المتوترة والتشاؤمية.

اللواء

تبيَّن لمهتمين أن خط الكهرباء من قبرص يحتاج الى تفاهمات، من بينها دعم اميركي لهذه الخطوة..

تدخلت مجموعات انضباط لوقف حملة على بعض المواقع، تغمز من قناة مرجع كبير، في ما خص ملف التفاوض حول الورقة المقترحة حول الـ1701 وحصرية السلاح.

توقف متابعون عند عبارة «عدم فرض عقوبات» على لبنان، من زاوية أن الموضوع طُرح وصُرف النظر عنه حالياً.

نداء الوطن

تقول مصادر دبلوماسية إن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس ما زالت تضطلع بدور معين في الملف اللبناني، وهي ما زالت على اتصال بسياسيين لبنانيين، ولا تستبعد المصادر أن تكون لها زيارة قريبة للبنان.

لا تستبعد مصادر دبلوماسية أن يعود التصعيد العسكري اعتبارًا من أيلول المقبل، بعد أن تكون كل الجهود الدبلوماسية قد استُنفِدت.

تتوقع مصادر قضائية أن يظهر اسم وزير ثالث من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عليه ملفات قضائية. والاسم الثالث بعد الوزيرين أمين سلام وجورج بوشيكيان.