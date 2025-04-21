قتل أسد فتاة تبلغ 14 عاماً، السبت، قُرب العاصمة الكينية نيروبي، وفق ما أعلنت هيئة الحياة البرية الكينية.

وقعت الحادثة في مزرعة جنوب متنزه نيروبي الوطني. وأوضحت هيئة الحياة البرية، في بيان، أنّ مراهقاً آخرَ كان حاضراً في المكان وأبلغ السلطات المعنية بذلك.

وأضافت الهيئة أنّ "حراس الغابات وفرق تابعة لها تدخّلوا سريعاً وعثروا على بقع دماء أدت إلى نهر مباغاثي، حيث عُثر على جثة الفتاة مصابة بجروح في أسفل الظهر"، موضحة أنّ "الأسد لم يظهر في مكان الحادث".

وقد مشّطت فرق المنطقة ونُصب فخّ في محاولة للإمساك بالحيوان.

وأشارت الهيئة إلى أنّ رجلاً يبلغ 54 عاماً قضى الجمعة، بعدما هاجمه فيل في مقاطعة نييري في وسط البلاد.

وأضاف بيان الهيئة: "تقدّمت الهيئة بتعازيها الحارة لأسر الضحايا وتواصل العمل بشكل وثيق مع السلطات والمجتمعات المحلية لتعزيز سلامة الأشخاص الذين يعيشون قرب مناطق الحياة البرية المحمية".

ودعت إلى مزيد من الاستثمار في "خفض المواجهات بين البشر والحيوانات البرية"، وإلى تركيب أنظمة إنذار والتعاون بشكل أكبر مع المجتمعات المحلية.