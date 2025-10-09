المركزية - استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري، النائب أسامة سعد، في مكتبه في صيدا، رئيس المكتب الإقليمي للجنوب في الأمن العام اللبناني، العقيد علي حلاوي، يرافقه رئيس مكتب صيدا الرائد زياد أسطا، وذلك بحضور مدير مكتب سعد طلال أرقدان.

وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة، ولا سيما الأمنية منها، حيث تم تأكيد أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة والمؤسسات بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.

وقد هنّأ النائب سعد العقيد حلاوي بتوليه مهامه الجديدة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مسؤولياته.

كما استقبل سعد، وفدًا من "حزب الطليعة اللبناني". تم خلال اللقاء، بحسب بيان، "بحث الأوضاع السياسية والمعيشية في البلاد، إلى جانب مناقشة تطورات العدوان المستمر على لبنان والمنطقة".

وتناول المجتمعون "التحديات الوطنية الراهنة، مؤكّدين أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين القوى الوطنية في مواجهة الأخطار المحدقة بالوطن، وضرورة توحيد الموقف الوطني للدفاع عن لبنان وسيادته واستقراره".