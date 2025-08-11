المركزية - استقبل الأمين العام لـ "التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا، الوزير السابق الدكتور هكتور حجار، في حضور مدير مكتب النائب سعد طلال أرقدان. وكان عرض للأوضاع السياسية الراهنة في البلاد، والتحديات التي تواجه لبنان في ظل الظروف الدقيقة التي تمر فيها المنطقة.

وأكّد الجانبان "أهمية تحصين الوطن في مواجهة المخاطر، وضرورة الحفاظ على التماسك الوطني"، معتبرَين أن "التوافقات الوطنية بشأن الملفات الحساسة تشكّل حاجة وضرورة ملحّة في هذه المرحلة، من أجل حماية الاستقرار وتعزيز الوحدة الداخلية".