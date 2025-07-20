نفّذ رؤساء وأعضاء المجالس البلدية ومخاتير قرى وبلدات شرقي بعلبك اعتصاماً على الطريق الرئيسي الذي يربط النبي شيت بسرعين التحتا وسرعين الفوقا، احتجاجاً على الانقطاع المتكرّر للتيار الكهربائي عن آلاف الأبنية السكنية في المنطقة.

ويعود سبب الانقطاع، بحسب المعتصمين، إلى انفجارات متكرّرة في علب الوصل الممددة تحت الأسفلت ضمن الكابلات الأرضية، حيث تعود هذه العلب إلى الانفجار بعد أقل من ساعة على كل عملية إصلاح، ما يتسبب بعطل مستمر وغياب شبه دائم للكهرباء.

رئيس بلدية النبي شيت حسن الموسوي أكّد أن "المشكلة الأساسية تكمن في علب الوصل غير المطابقة للمواصفات"، مضيفاً: "نناشد وزير الطاقة الجديد جورج صدي التطلع إلى ما يحصل، ونُبلغ أن مشكلة هذه العلب هي بمثابة إخبار. منذ 15 عاماً ونحن نعاني، الخط يعمل من أسبوع إلى عشرة أيام ثم ينفجر من جديد".

وتابع: "نحفر الطرقات ونتركها مفتوحة أياماً، ووفقاً لتجربتنا في الخليج، فإن هذه العلب عادةً ما تُركّب بجانب الطرقات لتسهيل إصلاحها، لكننا نحفر الطرق ونُخربها دون أن نتمكّن من إصلاحها. البلديات منكوبة وغير قادرة على إعادة التأهيل، والدولة عاجزة".

وشدد الموسوي على أن "المسؤولية تقع على وزارة الطاقة وعلى الشركة المتعهدة التي استخدمت هذه العلب"، مشيراً إلى أن "البلدات تلجأ حالياً إلى استجرار الكهرباء من خط سرعين بعد تعطل خط النبي شيت، وإذا تعطّل الخط البديل، يبقى أكثر من 7,000 منزل من دون كهرباء بشكل دائم".

من جهته، قال محمود عبدالله: "وكأن الجفاف وانقطاع المياه لا يكفي، ليضاف إليهما انقطاع التيار الكهربائي، فنصبح من دون ماء ولا كهرباء".

أما مختار سرعين التحتا، فشكا باسم قرى شرقي بعلبك من الانقطاع المستمر، قائلاً: "نشتري صهريج المياه بمليون و200 ألف ليرة، آبار الدولة التي كانت تروي المنطقة جفّت، ونحفر الطرقات ولا نستطيع إصلاحها بسبب علب الوصل غير الصالحة".

بدوره، أكد نائب رئيس بلدية سرعين الفوقا رشيد حرب أن الاعتصام شامل، وشارك فيه رؤساء بلديات ومخاتير، قائلاً: "اعتصمنا على الطريق الرئيسي احتجاجاً على الحفر المتكرّر، الكهرباء تأتي ساعة وتغيب شهراً، ونناشد وزير الطاقة إيجاد حل جذري لهذا الانقطاع المتكرّر".