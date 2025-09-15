عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعًا في السراي الكبير خُصّص لمعالجة أزمة النفايات في العاصمة بيروت، بحضور وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، وقائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس بلدية بيروت الأستاذ إبراهيم زيدان.

كما شارك في الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة “رامكو” السيد وسيم عماش، والمدير العام السيد وليد بوسعد، ونائب المدير العام السيد ربيع عماش.

وقد تقرّر في ختام الاجتماع:

• إصدار تعليمات واضحة لأصحاب المصالح الكبيرة بضرورة التقيّد بمواعيد رمي النفايات.

• العمل على زيادة عدد المستوعبات في مختلف أحياء العاصمة.

• تكليف الشرطة البلدية بمتابعة وضبط مسألة النبّاشين.

• متابعة موضوع رمي الجيف والمخلّفات الحيوانية في خارج الاماكن المحددة لذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.



الكشاف المسلم

واستقبل سلام وفدًا من جمعية الكشاف المسلم برئاسة رئيس الجمعية الأستاذ فؤاد أحمد فليفل.

وخلال اللقاء، أعرب الوفد عن دعمه للخطوات التي اتخذتها الحكومة لجهة حصر السلاح بيد الدولة وتكريس سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكدًا وقوف الجمعية إلى جانب المؤسسات. كما جرى التباحث في شؤون الشباب والأوضاع العامة.