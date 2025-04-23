صدر عن أرمن لبنان، البيان الآتي، لمناسبة الذكرى الـ 110 للإبادة الجماعية الأرمنية:

لا للإبادة المستمرة، نحن المجتمعون بدعوة من الأحزاب السياسية الأرمنية في ساحة الشهداء في بيروت، لإحياء الذكرى الـ110 للإبادة الجماعية الأرمنية، نُعلن ما يلي:

نحن، أبناء وأحفاد الناجين من الإبادة، جئنا اليوم مجددًا لنُحيي الذكرى الخالدةلشهدائنا، وندين الجريمة التي خططت لها ونفذتها حكومة السلطنة العثمانية ضد شعبنا إبان الحرب العالمية الأولى.

كما ندين جميع أعمال العنف والتتريك القسري والجرائم التي ارتكبتها الحكومة العثمانية والحكومات التركية المتعاقبة بحق السريان–الكلدانيين، شعبي لبنان وسوريا، واليونانيين، والأكراد العلوين في درسيم (تونجلي) وغيرهم من الأقليات العرقية.

نُعرب عن تضامننا مع جميع الشعوب، الذين تعرّضوا للإبادة، وكانوا ضحايا المجازر الجماعية، أو للجرائم ضد الإنسانية، في كل زمان وفي كل أصقاع الأرض.

نحن على قناعة تامة، ان إنكار الإبادة الجماعية الأرمنية من قبل تركيا وإفلاتها منالمحاسبة والعقاب، شكّل سببا وحافزا لحصول المزيد من أعمال العنف والمجازر والجرائم ضد الإنسانية، التي لا تزال مستمرة حتى اليوم ضد شعبنا، وكان آخرها التهجير القسري الكامل للسكان الأرمن من ناكورني كاراباخ - أرتساخ من قبل النظام الأذربيجاني الفاشي.

ولم يكن مفاجئًا لنا أيضًا حملة التزوير التاريخي التي أطلقتها أذربيجان، حيث استغلت بخبث منبر أحد أعرق الجامعات الدينية في العالم المسيحي لتقديم المعالم المسيحية الأرمنية في أرتساخ على أنها آثار ألبانية - أودية.

ندرك تمامًا أن نضالنا من أجل العدالة أممي بإمتياز يتجاوز مطالب الشعب الأرمني، ويهدف إلى تحقيق غاية إنسانية كبرى، وهي منع تكرار مثل هذه الجرائم والمآسي في أي مكان في العالم.

لذلك، نجدد التزامنا الوطني والإنساني بمواصلة نضالنا من أجل الحق والعدالة.